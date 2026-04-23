Il 30 aprile si terrà a Arezzo un concerto del cantautore Giancane, nell’ambito della manifestazione RockImPenna. L’evento si inserisce nel calendario del 2026, anno in cui questa rassegna conferma la propria presenza come uno degli appuntamenti più noti per la musica indipendente nella zona. La data e il nome dell’artista sono stati annunciati recentemente, rafforzando l’interesse intorno all’evento.

Arezzo, 23 aprile 2026 – RockImPenna torna nel 2026 confermandosi come uno degli appuntamenti più riconoscibili per la musica indipendente sul territorio. Appuntamento giovedì 30 aprile, come ogni anno in piazza Don Felice, frazione Penna, a Terranuova Bracciolini, a partire dalle 21.30. Nato nel 2017, il festival ha costruito negli anni una propria identità solida, capace di alternare sul palco nomi di rilievo della scena italiana come Meganoidi, Punkreas e Casa del Vento a giovani proposte locali, tra cui anche i Punkcake, mantenendo sempre un forte legame con il territorio. Il tema scelto per l’edizione 2026 è “Limoni”, un’immagine che richiama le notti d’estate e la freschezza della musica dal vivo, ma che allo stesso tempo suggerisce uno sguardo più consapevole e diretto sulla realtà.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - RockImPenna, il 30 aprile arriva il cantautore Giancane

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