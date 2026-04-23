RockImPenna il 30 aprile arriva Giancane

Il festival RockImPenna tornerà nel 2026, con l’appuntamento previsto per il 30 aprile, e presenterà sul palco il cantante Giancane. La manifestazione, giunta alla sua ultima edizione, si conferma come uno degli eventi più riconoscibili nel panorama della musica indipendente locale, attirando pubblico e artisti da diverse zone. La data e il nome dell’artista sono stati annunciati tramite i canali ufficiali della manifestazione.

RockImPenna torna nel 2026 confermandosi come uno degli appuntamenti più riconoscibili per la musica indipendente sul territorio. Appuntamento giovedì 30 aprile, come ogni anno in piazza don Felice, frazione Penna, a Terranuova Bracciolini, a partire dalle 21.30.Nato nel 2017, il festival ha.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate RockImPenna, il 30 aprile arriva il cantautore GiancaneArezzo, 23 aprile 2026 – RockImPenna torna nel 2026 confermandosi come uno degli appuntamenti più riconoscibili per la musica indipendente sul... Arriva Italia dismette i biglietti cartacei: utilizzabili fino al 30 aprile, poi saranno validi solo quelli elettroniciDa venerdì 1 maggio Arriva Italia dismette di biglietti cartacei per il trasporto pubblico nell’area di Bergamo e dà il via alla nuova era della...