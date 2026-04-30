Giampilieri | lo studentato per rilanciare il borgo dopo il fango

A Giampilieri, un’associazione ha presentato un progetto per realizzare uno studentato nell’area di via I Ottobre a Messina. L’obiettivo è creare una struttura dedicata agli studenti, con l’intento di favorire il rilancio del borgo dopo le ripercussioni del recente alluvione. La proposta prevede l’installazione di nuove abitazioni studentesche in un’area che ha subito danni e necessita di interventi di recupero.

? Cosa sapere L'associazione Giampilieri 2.0 propone uno studentato nell'area di via I Ottobre a Messina.. L'accordo con l'Università mira a recuperare gli immobili espropriati dopo l'alluvione del 2009.. L’associazione Giampilieri 2.0 ha presentato una proposta di rigenerazione urbana per l’area dell’ex via Vallone, oggi via I Ottobre, puntando a trasformare gli immobili espropriati e degradati in uno studentato diffuso tramite un accordo con l’Università degli Studi di Messina. A distanza di anni dal passaggio del fango e dall’alluvione che colpì il territorio nel 2009, le ferite di Giampilieri non sono solo emotive, ma materiali e strutturali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Giampilieri: lo studentato per rilanciare il borgo dopo il fango Notizie correlate VIDEO | Giampilieri 2.0 lancia la sfida, dalla ferita dell’alluvione al rilancio: proposta per studentato diffuso nell’area dell’ex via ValloneA distanza di anni dalla drammatica alluvione del 2009, Giampilieri porta ancora i segni di una trasformazione incompiuta. Verona, nuovo studentato a Borgo Roma: il Pnrr rilancia l’universitàUn nuovo intervento di rigenerazione urbana ha preso forma nel quartiere Borgo Roma a Verona, con l’apertura ufficiale dello studentato situato in... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Giampilieri 2.0 lancia l’idea: Uno studentato diffuso contro lo spopolamento del borgo; Uno studentato diffuso a Giampilieri: la proposta a Unime e ai candidati sindaco; VIDEO | Giampilieri 2.0 lancia la sfida, dalla ferita dell’alluvione al rilancio: proposta per studentato diffuso nell’area dell’ex via Vallone; La proposta: Uno studentato diffuso nei vicoli di Giampilieri. Uno studentato diffuso a Giampilieri: la proposta a Unime e ai candidati sindacoMESSINA. Una proposta di rigenerazione urbana per riqualificare il tessuto urbano degradato e renderlo uno spazio sociale attivo ed utile a diverse esigenze, con la riqualificazione delle abitazioni ... letteraemme.it La proposta: «Uno studentato diffuso nei vicoli di Giampilieri»Un’idea di rigenerazione urbana parte dal basso e da uno dei villaggi simbolo di Messina, quella Giampilieri che tutta Italia ha tragicamente conosciuto nel 2009, in occasione dell’alluvione. Un vil ... messina.gazzettadelsud.it Da Giampilieri Superiore, Sicilia, il BMC Procity 18 di ATM Messina . . . Giampilieri Sup., Sicilia . @giova_spotting . ATM Messina . . #messina #bmc #buses #bus #italianbuses - facebook.com facebook