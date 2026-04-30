Giampilieri | lo studentato per rilanciare il borgo dopo il fango

Da ameve.eu 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Giampilieri, un’associazione ha presentato un progetto per realizzare uno studentato nell’area di via I Ottobre a Messina. L’obiettivo è creare una struttura dedicata agli studenti, con l’intento di favorire il rilancio del borgo dopo le ripercussioni del recente alluvione. La proposta prevede l’installazione di nuove abitazioni studentesche in un’area che ha subito danni e necessita di interventi di recupero.

? Cosa sapere L'associazione Giampilieri 2.0 propone uno studentato nell'area di via I Ottobre a Messina.. L'accordo con l'Università mira a recuperare gli immobili espropriati dopo l'alluvione del 2009.. L’associazione Giampilieri 2.0 ha presentato una proposta di rigenerazione urbana per l’area dell’ex via Vallone, oggi via I Ottobre, puntando a trasformare gli immobili espropriati e degradati in uno studentato diffuso tramite un accordo con l’Università degli Studi di Messina. A distanza di anni dal passaggio del fango e dall’alluvione che colpì il territorio nel 2009, le ferite di Giampilieri non sono solo emotive, ma materiali e strutturali.🔗 Leggi su Ameve.eu

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