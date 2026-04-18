Verona nuovo studentato a Borgo Roma | il Pnrr rilancia l’università

A Verona, nel quartiere Borgo Roma, è stato aperto uno studentato in via Merano. L’intervento fa parte di un progetto di rigenerazione urbana finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). La struttura mira a offrire nuove sistemazioni per gli studenti e rappresenta un intervento di riqualificazione di spazi pubblici e privati nel quartiere. La realizzazione si inserisce in un piano più ampio di investimenti nel settore universitario.

Un nuovo intervento di rigenerazione urbana ha preso forma nel quartiere Borgo Roma a Verona, con l’apertura ufficiale dello studentato situato in via Merano. La struttura, che nasce dalla sinergia tra Ater ed Esu, prevede la disponibilità di 52 posti letto distribuiti su 19 alloggi e rappresenta un tassello fondamentale per rispondere alle necessità abitative del mondo universitario veronese grazie all’impiego di fondi Pnrr. Investimenti strategici e gestione degli spazi per il diritto allo studio. Il progetto di riqualificazione dello stabile ha richiesto un impegno economico complessivo di 3 milioni di euro. Di questa cifra, 1,5 milioni sono stati stanziati attraverso i fondi del Pnrr, confermando come le risorse europee stiano alimentando concretamente il recupero del patrimonio edilizio locale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Verona, nuovo studentato a Borgo Roma: il Pnrr rilancia l’università Notizie correlate L’ex Mira Lanza diventerà uno studentato dell’università Roma Tre: 300 posti letto e un nuovo parcoVia libera della Giunta alla concessione gratuita a Roma Tre dell’ex stabilimento Mira Lanza. Studentato nell’incompiuta. Cinquanta posti letto col Pnrr in piazza PizzarelloUno studentato con cinquanta posti letto in una parte dell’incompiuta di piazza Pizzarello, a Macerata. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: In Borgo Roma inaugurato un nuovo studentato da 52 posti letto; In Borgo Roma apre uno studentato di Ater Verona da 52 posti letto; Housing universitario, Pressi: Nuovo studentato a Verona grazie a collaborazione Ater-Esu; In Borgo Roma apre uno studentato di Ater Verona da 52 posti letto. In Borgo Roma inaugurato un nuovo studentato da 52 posti lettoInaugurato a Verona un nuovo studentato Ater in via Merano, in Borgo Roma: un progetto chiave nell'ambito del Pnrr. veronaoggi.it Offerte Lavoro Impiegato/a segreteria generale e organizzazione ufficio – settore servizi – Verona (Borgo Roma): Offerta su Verona. Per consultare l'offerta di lavoro clicca sul link in basso. Azienda operante nei servizi con sede a Verona, zona Borgo Roma, in facebook