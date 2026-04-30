L'ex calciatore del Napoli, Faouzi Ghoulam, ha rilasciato un'intervista a FIFA in cui ha commentato il murales dedicato a Maradona nel centro della città, definendosi onorato. Ha anche parlato della sua esperienza con il club partenopeo e ha toccato il tema di un possibile coinvolgimento nel Mondiale. Ghoulam ha espresso considerazioni sul suo percorso sportivo e sul futuro, mantenendo uno sguardo lucido e senza tralasciare dettagli personali.

Faouzi Ghoulam torna a parlare e lo fa con uno sguardo lucido sulla sua carriera e sul futuro. L’ex terzino del Napoli ha rilasciato un’intervista a FIFA.com in cui ha toccato diversi temi, dalla scelta dell’Algeria ai ricordi del Mondiale 2014, fino all’infortunio che ha segnato il suo percorso. Non manca un passaggio sul Napoli e sull’eredità lasciata, oltre a un giudizio netto su Carlo Ancelotti. Parole che raccontano non solo il calciatore, ma anche l’uomo cresciuto attraverso le difficoltà. Napoli, l’infortunio e l’eredità lasciata. Il passaggio al Napoli è stato centrale nella carriera di Ghoulam. Non solo per i risultati, ma per il rapporto costruito con la città e i tifosi.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Ghoulam torna a parlare di Napoli e del murales al Maradona: “Onorato!”, poi su Ancelotti e Mondiale

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