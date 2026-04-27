Il calciatore georgiano ha ripercorso il suo periodo con la maglia del Napoli, menzionando il soprannome Kvaradona assegnatogli dai tifosi. Ha affermato di sentirsi onorato per il paragone con Maradona, pur riconoscendo le sfide che questa similitudine comporta. La sua esperienza in azzurro ha attirato l’attenzione per il suo ruolo e il rapporto con il pubblico partenopeo.

Khvicha Kvaratskhelia torna sulla sua esperienza a Napoli e sul soprannome Kvaradona che lo ha accompagnato in azzurro, riconoscendo sia l’onore che la difficoltà del paragone con Maradona. Kvaratskhelia e il soprannome: l’onore di essere Kvaradona. L’esterno georgiano, nella conferenza stampa di vigilia della semifinale di Champions contro il Bayern, ha ricordato come la città lo ha accolto fin dal suo arrivo. Il paragone con Maradona è nato subito, naturale e spontaneo tra le strade di Napoli. Kvaratskhelia ha affermato: “Quando sono arrivato a Napoli la gente per strada ha iniziato a chiamarmi Kvaradona: è un piacere essere paragonato al più grande.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, Kvaratskhelia torna al parlare del suo periodo in azzurro e del paragone con Maradona

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