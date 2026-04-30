gfvip antonella infastidita dal ripensamento di alessandra sbotta

Nelle ultime ore nella Casa del GFVIP, Antonella Elia si è mostrata infastidita dopo aver saputo del ripensamento di Alessandra Mussolini. La concorrente ha espresso il suo disappunto, creando un momento di tensione tra le mura della casa. La questione ha attirato l’attenzione tra i partecipanti e ha generato alcune discussioni tra gli altri coinquilini presenti.

GFVIP, Antonella Elia infastidita dal ripensamento di Alessandra Mussolini. Ecco cosa è emerso nelle ultime ore in Casa. Nella casa del GFVip, dove le dinamiche cambiano più velocemente degli umori, basta una decisione condivisa per accendere una miccia. E questa volta, a far esplodere tutto, è stata una scelta collettiva: convincere Alessandra Mussolini a restare. A non prenderla affatto bene è stata Antonella Elia, che ha trasformato il dissenso in uno dei suoi momenti più taglienti. Perché quando Antonella percepisce un’ingiustizia — o anche solo un gioco poco limpido — non si limita a commentare: affonda. Leggi anche GF VIP, Adriana Volpe rivalutata da Renato Biancardi e Marco Berry Stando a quanto riporta La Velenosa del Gossip.🔗 Leggi su 361magazine.com

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