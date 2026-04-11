GF Vip Alessandra sculetta davanti ad Antonella che sbotta VIDEO | Che schifezza di essere umano e quelli…

Dopo la puntata del GF Vip trasmessa su Canale 5, si è verificato un episodio tra le concorrenti in una scena ripresa in camera da letto. Mentre due di loro discutevano, un'altra concorrente è entrata nell'armadio, ha posato un oggetto e poi, uscendo, ha fatto una sculettata davanti a una delle presenti. La reazione di quest’ultima è stata di forte sdegno, accompagnata da insulti rivolti alla concorrente coinvolta.

Ieri sera dopo la puntata del GF Vip in onda su Canale 5, menre Adriana ed Antonella stavano parlando in camera da letto, è entata Alessandra per posare una cosa dentro l’armadio, ma quando è uscita ha sbeffeggiato la Elia facendogli una sculettata. Quest’ultima rimasta inzialmente impassibile poi ha tuonato ridendo: “Che schifezza di essere. L'articolo GF Vip, Alessandra sculetta davanti ad Antonella che sbotta (VIDEO): “Che schifezza di essere umano e quelli.” proviene da. Potrebbe interessarti:. GF Vip, Alessandra sbeffeggia Antonella che poi sclera (VIDEO): “Basta mi hai rotto, perchè devo subire tutto questo? Adesso.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Leggi anche: GF VIP 2026, Alessandra Mussolini beffa Antonella Elia e lei sbotta: "Mi fai pena, fai gli show". Il video GF Vip, Alessandra sbeffeggia Antonella che poi sclera (VIDEO): “Basta mi hai rotto, perchè devo subire tutto questo? Adesso…”Nella casa del GF Vip, nuovo duro scontro tra Alessandra Mussolini e Antonella Elia, protagoniste di una lite dai toni accesi nelle ultime ore.