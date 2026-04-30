Durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, Antonella Elia ha espresso un commento diretto sugli atteggiamenti di alcuni concorrenti nei confronti di Alessandra Mussolini, che aveva minacciato di lasciare il programma. In particolare, Elia ha commentato che alcuni partecipanti avrebbero sfruttato la situazione per manipolare la Mussolini, definendoli “burattini”. La dichiarazione ha suscitato reazioni tra gli altri gieffini presenti in studio.

Quando Alessandra Mussolini ha minacciato di abbandonare il Grande Fratello Vip molti concorrenti hanno provato a farle cambiare idea, gesto che Antonella Elia non ha proprio gradito. Durante una chiacchierata con Adriana Volpe la gieffina è apparsa alquanto infastidita, non capisce perché gli altri gieffini si siano comportati in quel modo dal momento che fino a poco prima ce l'avevano con Alessandra Mussolini. In molti nella casa l'hanno criticata e attaccata, ben sei di loro l'hanno votata facendola finire in nominatio. Visibilmente seccata la gieffina ha ribadito che erano tutti contro Alessandra Mussolini fino a due ore prima e non capisce perché i concorrenti non riescano a tenere un punto.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - GF Vip, Antonella Elia contro gli altri gieffini: “Alessandra ci ha usato come burattini”

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Nel GFVIP c’è chi gioca… e chi lascia il segno. E Antonella Elia è tra queste Diretta, imprevedibile, senza maschere. Tra scontri accesi e momenti più fragili, è sempre al centro della scena. Divide, fa discutere, ma non passa mai inosservata. E forse è prop - facebook.com facebook