Nella Casa del GF Vip si sono verificati momenti di forte tensione tra Antonella Elia e Alessandra Mussolini. Dopo alcune provocazioni da parte di Mussolini, tra caricature e battute, Antonella Elia ha perso la calma, scatenando uno scontro verbale acceso. La situazione si è intensificata, portando a confronti diretti e parole dure tra le due concorrenti.

Momenti di altissima tensione nella Casa: Antonella Elia perde il controllo dopo le provocazioni di Alessandra Mussolini, tra caricature e scontri verbali sempre più duri. Il rapporto tra Antonella Elia e Alessandra Mussolini al Grande Fratello Vip è ormai definitivamente naufragato. Tutto è iniziato durante la terza puntata del reality, quando un acceso litigio - nato da una dinamica legata a Francesca Manzini - ha incrinato in modo irreversibile il loro rapporto. Da quel momento, le due concorrenti non sono più riuscite a riappacificarsi. Scontro dopo il ritorno dal Monolocale Nel corso dell'ultima puntata, Renato Biancardi ha deciso di mandare nel Monolocale Alessandra Mussolini e Lucia Ilardo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - GF Vip, Antonella Elia esplode contro Alessandra Mussolini: “Le salto agli occhi”

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“Perché devo subire tutto questo” Al Grande Fratello Vip è scoppiato il caos. Antonella Elia, tra urla e pianti, ha perso il controllo dopo le provocazioni di Alessandra Mussolini - facebook.com facebook

Come si sa Antonella punta tutto sull’apparenza. L’apparenza. #GFVIP #AntonellaElia x.com