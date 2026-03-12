Meloni a Milano per il Sì al referendum | Qui nessuno vuole liberarsi della magistratura

A Milano, durante un evento al teatro Franco Parenti, la presidente del Consiglio ha affermato che nessuno intende eliminare la magistratura. Ha spiegato le ragioni del voto favorevole al referendum sulla separazione delle carriere in magistratura, che si svolgerà il 22 e 23 marzo. La politica ha sottolineato che la posizione riguarda esclusivamente l’assetto delle funzioni giudiziarie.

La premier e lo stato maggiore del governo di centrodestra sono intervenuti alla convention di Fratelli d'Italia organizzata al teatro Franco Parenti. Presenti anche La Russa, Nordio, Piantedosi e Lollobrigida. All'esterno la contestazione di Potere al popolo “Voglio essere chiara, qui nessuno ha intenzione di liberarsi della magistratura”. Così Giorgia Meloni dal palco del teatro Franco Parenti di Milano spiega le motivazioni del “Sì” al referendum sulla separazione delle carriere in magistratura, previsto per il 22 e 23 marzo. La premier, arrivata nel capoluogo lombardo insieme allo stato maggiore del governo, ha tenuto un lungo discorso per spiegare i motivi di una riforma che, a suo dire, limiterà i casi di errore giudiziario in Italia. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

