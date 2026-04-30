Gervasoni l' avvocato | Inter-Roma? Nessun intervento

Al termine dell’interrogatorio di Andrea Gervasoni, durato circa due ore nella caserma milanese della Guardia di Finanza, l’avvocato di Gervasoni ha dichiarato che non ci sarà nessun intervento riguardo alla partita Inter-Roma. L’interrogatorio, iniziato alle 11, si è concluso senza ulteriori dettagli o dichiarazioni da parte dell’indagato. La presenza dell’avvocato ha accompagnato tutta l’operazione, senza che emergessero novità o comunicazioni ufficiali.

Le parole dell'avvocato Michele Ducci al termine dell'l'interrogatorio di Andrea Gervasoni, iniziato alle 11 nella caserma della Guardia di Finanza di via Oglio a Milano. Il supervisore degli arbitri era arrivato presso la sede della Guardia di Finanza di Milano in via Oglio alle 11 ed è uscito dopo quasi 4 ore. Ecco le sue parole su Salernitana- Modena e Inter-Roma.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Gervasoni, l'avvocato: "Inter-Roma? Nessun intervento" Notizie correlate Gervasoni. “Escludo al 100% manomissioni dell’audio di Inter-Roma”Cosa hanno detto Gervasoni e il suo avvocato Ducci al termine dell’interrogatorio di quattro ore sull’inchiesta della Procura della Repubblica di... Leggi anche: Gervasoni dopo l’interrogatorio: “Estranei a Inter-Roma. Sui club coinvolti …” | PM Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Gervasoni, l'interrogatorio in un luogo segreto. Non si parlerà del rigore negato all'Inter con la Roma; Inter-Roma, saranno acquisiti i file originali. Caso Gervasoni, lite violenta con Nasca; Pressioni sul Var e arbitri graditi all’Inter: indagati Rocchi e Gervasoni; Inchiesta arbitri, Simonelli: 'No dubbi su regolarità campionato'. Gervasoni, anche Inter-Roma nell'interrogatorio: quattro ore, Ho detto tutto. Audio Var...Il vice di Rocchi ascoltato dal PM Ascione. Parla anche il legale: Salernitana-Modena al centro dell'incontro ... tuttosport.com Inter-Roma, audio manomesso? Gervasoni: Lo escludo, cento per centoL'ex supervisore VAR esclude modifiche dell'audio mandato in onda su 'Open VAR': secondo le indiscrezioni mancano circa 50 secondi ... fcinternews.it Gervasoni, anche Inter-Roma nell'interrogatorio: quattro ore, "Ho detto tutto. Audio Var..." - facebook.com facebook VIDEO / Legale Gervasoni: “Inter-Roma e N’Dicka-Bisseck Domanda veloce. Non si capisce come…” x.com