Gervasoni dopo l’interrogatorio | Estranei a Inter-Roma Sui club coinvolti … | PM

Dopo quattro ore di interrogatorio, Andrea Gervasoni, supervisore VAR autosospeso, ha lasciato l’ufficio del pubblico ministero accompagnato dal suo legale. In una breve dichiarazione, ha affermato di essere estraneo alla vicenda riguardante la partita tra Inter e Roma, e ha fatto riferimento ai club coinvolti senza fornire ulteriori dettagli. I dettagli dell’interrogatorio e le eventuali conseguenze sono ancora in fase di valutazione.

Gervasoni dopo l’interrogatorio: “Estranei a Inter-Roma. Sui club coinvolti .” PM Dopo 4 ore di interrogatorio, il supervisore VAR autosospeso Andrea Gervasoni rilascia alcune dichiarazioni col suo legale Dopo 4 ore di interrogatorio, il supervisore VAR autosospeso Andrea Gervasoni rilascia alcune dichiarazioni col suo legale al di fuori della sede della Guarda di Finanza. L'ex arbitro precisa che è stato ascoltato solo sul caso di Salernitana-Modena e si dichiara estraneo riguardo il rigore in Inter-Roma dello scorso anno. Le sue parole riprese dal nostro inviato Stefano Bressi .🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Gervasoni dopo l’interrogatorio: “Estranei a Inter-Roma. Sui club coinvolti …” | PM Notizie correlate LIVE Arbitri: domani l'interrogatorio di Gervasoni dal pm. Mou: "Non c'è fumo senza il fuoco..."Josè Mourinho era a Milano per un evento pubblicitario, e ha commentato anche il caso arbitri: "Mi sono fatto un'idea ma a me non piace indicare i... Caso arbitri, eventuali sanzioni ai club solo per la stagione 2026/27: oggi l’interrogatorio di GervasoniNico Paz Inter, il sogno resta vivo! Nerazzurri in attesa del Real Madrid: l’assist può arrivare da Mourinho Milan-Juventus è stata la sua ultima... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Gervasoni, l'interrogatorio in un luogo segreto. Non si parlerà del rigore negato all'Inter con la Roma; Inchiesta arbitri, novità oggi: dall'interrogatorio di Gervasoni alla posizione dell'Inter, le ultime; Pressioni sul Var e arbitri graditi all’Inter: indagati Rocchi e Gervasoni; Caso Gianluca Rocchi, spunta la denuncia di Domenico Rocca (di un anno fa): Su Inter-Roma fu favorito il Napoli. Gervasoni, l'interrogatorio in un luogo segreto. Non si parlerà del rigore negato all'Inter con la RomaDopo l’esplosione mediatica l'interrogatorio del supervisore Var è stato spostato in un luogo segreto. Il legale: «Siamo pronti a chiarire anche se è un invito a comparire al buio» ... corriere.it Inchiesta arbitri, l’interrogatorio di Gervasoni è terminato, quattro ore. Ha negato tutto (Live)Gervasoni interrogato dal pm Ascione per Salernitana-Modena. Rocchi non si presenta. I testimoni confermano le designazioni pilotate. Tutti gli aggiornamenti ... ilnapolista.it VIDEO / Legale Gervasoni: “Inter-Roma e N’Dicka-Bisseck Domanda veloce. Non si capisce come…” x.com Caso Inchiesta arbitri Inter-Roma e il rigore su Bisseck: cosa è emerso - facebook.com facebook