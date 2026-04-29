Inter Roma Repubblica | La Procura di Milano acquisirà al più presto i file audio e video originali La ricostruzione

La Procura di Milano ha annunciato che nel giro di pochi giorni acquisirà i file audio e video originali relativi alla partita tra Inter e Roma, secondo quanto riportato da Repubblica. L’obiettivo è analizzare i materiali in originale per eventuali verifiche o approfondimenti. La richiesta riguarda i file registrati durante l’evento sportivo, che saranno raccolti per essere esaminati nelle indagini in corso.

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