Inter Roma Repubblica rivela | La Procura di Milano acquisirà al più presto i file audio e i video originali Che cosa sta succedendo

La Procura di Milano sta per acquisire i file audio e video originali relativi all'indagine su Inter Roma, secondo quanto riportato da Repubblica. La notizia riguarda un'inchiesta in corso e l'analisi di materiale digitale legato a questa vicenda. La procedura di acquisizione dei file avverrà a breve e coinvolge dati che potrebbero essere determinanti per le indagini in corso.

di Angelo Ciarletta Inter Roma, Repubblica rivela che la Procura di Milano acquisirà al più presto i file audio e i video originali. Vediamo cosa sta succedendo. L’intero sistema calcio resta con il fiato sospeso mentre la Procura di Milano scava nei retroscena della passata stagione. L’inchiesta, condotta dal pm Maurizio Ascione, si è ora focalizzata su una partita decisiva per le sorti del campionato: Inter-Roma del 27 aprile 2025. Il pareggio maturato in quella sfida ha di fatto consegnato lo scudetto al Napoli, ma le modalità con cui è stato gestito il match sollevano pesanti interrogativi. Secondo quanto riportato da Repubblica, l’attenzione è rivolta a un presunto condizionamento avvenuto all’interno della sala VAR.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Inter Roma, Repubblica rivela: «La Procura di Milano acquisirà al più presto i file audio e i video originali». Che cosa sta succedendo Notizie correlate Leggi anche: Inter Roma, Repubblica: «La Procura di Milano acquisirà al più presto i file audio e video originali». La ricostruzione Caso Arbitri, la Procura indaga anche su Inter Roma: chiesti i file audio originali della sala VARdi Redazione Inter News 24Caso Arbitri, la Procura di Milano punta ad accertare un episodio legato alla sfida, della scorsa stagione, tra Inter e... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Repubblica - Arbitri, scandalo Var su Inter-Roma: Fatti i fatti tuoi sull’episodio N’Dicka-Bisseck, la Procura di Milano cerca gli audio; Nazione rivela: Hurzeler intriga, tentato dalla possibilità di sbarcare in Italia; Conte Ct Italia, accelerata col commissariamento FIGC! Repubblica svela la novità; REPUBBLICA - Caso designazioni, cinque partite nel mirino, i nuovi scenari. Repubblica - Caso arbitri, lo scandalo su Inter-Roma: Fatti i fatti tuoi. Sparito l'audio Ndicka-BisseckL’inchiesta della Procura di Milano sul sistema arbitrale, con gli avvisi di garanzia recapitati al capo dei designatori Gianluca Rocchi e al supervisore var Gervasoni con l'accusa di frode sportiva ... calciomercato.com La Repubblica - Fatti i fatti tuoi: l'audio scomparso di Inter-RomaEmergono di giorno in giorno nuovi particolari riguardanti l'indagine portata avanti dalla Procura di Milano che al momento vede indagato per frode sportiva l'ormai ex designatore ... fcinternews.it Il Foglio - Scandalo Inter-Roma, al Napoli scudetto della Saviano League. Da mesi sputa... x.com Secondo un testimone l’assistente VAR di Inter-Roma disse al VAR: “Fatti i fatti tuoi” nel momento di rivedere il contatto tra Bisseck e N’Dicka. - facebook.com facebook