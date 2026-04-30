Gervasoni e la ricostruzione di 4 ore di interrogatorio con il pm di Milano | c'è un'intercettazione

Gervasoni ha affrontato un interrogatorio di poco oltre quattro ore davanti al pubblico ministero di Milano. Durante l'interrogatorio, è stata discussa una vicenda riguardante la partita tra Salernitana e Modena. È stata anche ascoltata un'intercettazione collegata a quell'episodio. La conversazione tra le parti coinvolte è stata ricostruita nel dettaglio, e sono stati analizzati alcuni passaggi dell'intercettazione stessa.

L'interrogatorio di Gervasoni davanti al pm Ascione è durato poco più di quatto ore: gli viene contestato l'episodio di Salernitana-Modena dove spunta anche un'intercettazione.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate LIVE Arbitri: domani l'interrogatorio di Gervasoni dal pm. Mou: "Non c'è fumo senza il fuoco..."Josè Mourinho era a Milano per un evento pubblicitario, e ha commentato anche il caso arbitri: "Mi sono fatto un'idea ma a me non piace indicare i... Leggi anche: L’avvocato di Gervasoni a Fanpage.it: “Quello del pm è un invito a comparire al buio. Siamo perplessi” Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Rocchi indagato per frode sportiva. Per l'accusa sceglieva arbitri graditi all'Inter. Indagati anche l'addetto al Var Paterna e il supervisore Gervasoni; Bisseck-Ndicka e la bussata di Gervasoni alla cabina VAR: la Procura chiede gli audio di Inter-Roma; Arbitropoli, Rocchi diserta l’interrogatorio ma Gervasoni no: le ultime; Il caso Inter-Roma e quel fallo su Bisseck di N'Dicka: Fatti i fatti tuoi. Gervasoni, il Var, l'audio di Inter Roma: cosa sappiamo dell'interrogatorio del supervisore del VarQuattro ore davanti al pm Ascione: l'ex arbitro ha risposto alle domande sull'unico punto per il quale risulta indagato e cioè la presunta interferenza durante Salernitana Modena ... lasicilia.it Rocchi e inchiesta arbitri, Gervasoni interrogato oggi. Le news LIVEPer quanto riguarda Salernitana-Modena, un episodio in cui l'arbitro Gervasoni ha chiarito come non abbia interferito in alcun modo. Fra l'altro lui era a fare il Var di serie A, per cui in una palaz ... sport.sky.it Gervasoni, da quanto si è saputo, ha fatto presente che fino a luglio dello scorso anno c'era un solo supervisore Var per la B e per la A e "quindi si sacrificava la serie B per seguire ovviamente la A e io anche quel giorno - ha detto in sostanza - ero nella palazz x.com Manomissione del VAR di Inter-Roma Gervasoni esce allo scoperto https://tinyurl.com/3u69f39x - facebook.com facebook