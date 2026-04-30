Durante l’udienza di questa mattina, l’ex arbitro ha manifestato una posizione collaborativa nei confronti dei pm, affermando di rispettare il lavoro della magistratura e dichiarandosi disponibile a rispondere alle domande. La sua presenza si è conclusa con un atteggiamento aperto e disponibile, senza ulteriori dettagli sui contenuti delle sue risposte. La vicenda riguarda un’indagine in corso che coinvolge diversi soggetti.

di Angelo Ciarletta Andrea Gervasoni si è mostrato molto collaborativo all’udienza di questa mattina: l’ex arbitro è disposto a rispondere. Nella mattinata di oggi, Andrea Gervasoni si è presentato alla caserma della Guardia di Finanza di Milano. Accompagnato dal legale Michele Ducci, il supervisore ha scelto di collaborare, a differenza di Gianluca Rocchi, che ha preferito non presentarsi all’appuntamento con i magistrati.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! L’audizione, iniziata intorno alle ore 11, è focalizzata sui fatti avvenuti durante la sfida tra Salernitana e Modena dell’8 marzo 2025.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Gervasoni collaborativo all’udienza con i pm: «Rispetto il lavoro della magistratura, risponderò»

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