Gervasoni arriva alla Guardia di Finanza

Un supervisore del settore Var si è presentato oggi alla Guardia di Finanza di Milano, accompagnato dal suo avvocato, per essere ascoltato dai magistrati. La sua comparizione fa seguito a un’indagine in corso, senza che siano stati resi pubblici dettagli sulle accuse o sui reati contestati. La convocazione si inserisce in un procedimento che coinvolge diverse persone e si focalizza su questioni di natura finanziaria.

Andrea Gervasoni, supervisore Var, si è presentato dalla Guardia di Finanza di Milano, accompagnato dal suo legale, per essere interrogato dai pm.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Gervasoni arriva alla Guardia di Finanza Notizie correlate Leggi anche: Appalti e corruzione, alla Difesa arriva la guardia di finanza Guardia di finanza e transizione ecologica: a Genova arriva la vedetta ibridaIl dispositivo di vigilanza marittima della Guardia di finanza ligure è stato rinforzato con una nuova vedetta a propulsione ibrida. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Gervasoni, l'interrogatorio in un luogo segreto. Non si parlerà del rigore negato all'Inter con la Roma; Pressioni sul Var e arbitri graditi all’Inter: indagati Rocchi e Gervasoni; Inchiesta arbitri, cinque indagati noti: Rocchi e Gervasoni autosospesi; Inchiesta arbitri, Rocchi e l'incontro a San Siro. Per gli inquirenti si può capire chi c'era. Inchiesta arbitri, Gervasoni: Rispetto il lavoro della magistratura, risponderòLo ha dichiarato l'arbitro Andrea Gervasoni, supervisore Var indagato per Salernitana-Modena, al suo ingresso presso la Caserma della Guardia di Finanza ... msn.com Gervasoni, l'interrogatorio in un luogo segreto. Non si parlerà del rigore negato all'Inter con la RomaDopo l’esplosione mediatica l'interrogatorio del supervisore Var è stato spostato in un luogo segreto. Il legale: «Siamo pronti a chiarire anche se è un invito a comparire al buio» ... corriere.it Buongiorno dalla #GuardiadiFinanza #Alessandria #NoiconVoi - facebook.com facebook La Polizia e la Guardia di Finanza di #Bologna hanno effettuato un maxi sequestro di #criptovalute collegato alla vicenda 'Voltaiko'. x.com