appalti e corruzione alla difesa arriva la guardia di finanza

La guardia di finanza ha effettuato perquisizioni negli uffici di diversi enti pubblici, tra cui il ministero della difesa, Terna, la Rete ferroviaria italiana e il Polo strategico nazionale. Sono almeno ventisei le persone sotto indagine nell’ambito di un’indagine su appalti e corruzione. Le operazioni sono state condotte in tutta Italia e coinvolgono vari uffici pubblici.

Il caso Ventisei indagati tra imprenditori, manager e alti ufficiali. Perquisizioni anche da Terna e Rfi. I pm: «Sistema articolato» Se leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4 €. Dal 1971 come te siamo ancora persone libere, non raccogliamo i tuoi dati e non usiamo algoritmi. Meno del 2% dei nostri utenti dona, se il manifesto ti ha dato una conoscenza che vale almeno 4 €, dona oggi. In cambio, ti daremo un abbonamento che vale 10 giorni. Almeno ventisei indagati, perquisizioni della guardia di finanza negli uffici del ministero della difesa, di Terna, della Rete ferroviaria italiana e del Polo strategico nazionale. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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