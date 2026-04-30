Dopo circa quattro ore, si è concluso l’interrogatorio di Andrea Gervasoni, il supervisore Var sospeso e sotto indagine dalla Procura di Milano per frode sportiva. Durante l’interrogatorio, Gervasoni ha dichiarato di escludere al 100% qualsiasi manomissione dell’audio tra Inter e Roma registrato dal sistema Var. Nessun dettaglio aggiuntivo sulle domande o sulle risposte fornite dall’indagato è stato reso noto.

Si è concluso dopo circa quattro ore l’interrogatorio di Andrea Gervasoni, supervisore Var autosospeso e indagato dalla Procura di Milano per concorso in frode sportiva nell’ambito dell’inchiesta sul mondo arbitrale italiano. Gervasoni è stato sentito dal pm Maurizio Ascione negli uffici della Guardia di Finanza, nella caserma “Silvio Novembre” di via Oglio, a Milano. Gianni Petrucci: «Il calcio non va avanti senza pace col Governo» All’uscita, davanti ai cronisti, l’ex arbitro ha ribadito di essersi messo a disposizione degli inquirenti. «Mi sono messo a disposizione del magistrato e rimango ora in attesa. Ho dato tutte le risposte che dovevo», ha detto.🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Gervasoni 4 ore dai pm: «Inter-Roma, escludo al 100% manomissioni dell?audio Var»

Notizie correlate

Leggi anche: L'arbitro Gervasoni per 4 ore dai pm. "Escludo al 100% una manomissione dell'audio del Var"

Gervasoni. “Escludo al 100% manomissioni dell’audio di Inter-Roma”Cosa hanno detto Gervasoni e il suo avvocato Ducci al termine dell’interrogatorio di quattro ore sull’inchiesta della Procura della Repubblica di...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Inter-Roma, saranno acquisiti i file originali. Caso Gervasoni, lite violenta con Nasca; Gervasoni, l'interrogatorio in un luogo segreto. Non si parlerà del rigore negato all'Inter con la Roma; Inchiesta arbitri, novità oggi: dall'interrogatorio di Gervasoni alla posizione dell'Inter, le ultime; Pressioni sul Var e arbitri graditi all’Inter: indagati Rocchi e Gervasoni.

Gervasoni 4 ore dai pm: «Inter-Roma, escludo al 100% manomissioni dell’audio Var»Si è concluso dopo circa quattro ore l’interrogatorio di Andrea Gervasoni, supervisore Var autosospeso e indagato dalla Procura di Milano per concorso in frode ... ilmattino.it

L'arbitro Gervasoni per 4 ore dai pm. Escludo al 100% una manomissione dell'audio del VarHa negato ogni addebito e sul rigore non assegnato ai nerazzurri per il fallo di Ndicka su Bisseck, il 27 aprile 2025, nega assolutamente un intervento sull'audio in sala ... msn.com

Gervasoni 4 ore dai pm: «Inter-Roma, escludo al 100% manomissioni dell’audio Var» - facebook.com facebook

ANSA - Gervasoni esclude manomissioni audio Var Inter-Roma ma mancherebbero 50-60 secondi x.com