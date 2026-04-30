Gervasoni 4 ore dai pm | In Inter-Roma solo un erroraccio del Var escludo al 100% manomissioni dell?audio

Dopo circa quattro ore di colloquio con i magistrati, Andrea Gervasoni, supervisore del Var autosospeso e sotto indagine per frode sportiva, ha dichiarato che l’unico errore durante l’incontro tra Inter e Roma è stato un fallimento del sistema Var. Ha inoltre affermato con certezza che non ci sono state manipolazioni o manomissioni nell’audio relativo alla partita. L’interrogatorio si è concluso questa mattina presso la procura di Milano.

Si è concluso dopo circa quattro ore l’interrogatorio di Andrea Gervasoni, supervisore Var autosospeso e indagato dalla Procura di Milano per concorso in frode sportiva nell’ambito dell’inchiesta sul mondo arbitrale italiano. Gervasoni è stato sentito dal pm Maurizio Ascione negli uffici della Guardia di Finanza, nella caserma “Silvio Novembre” di via Oglio, a Milano. A Gervasoni è stata contestata, nel corso dell'interrogatorio, un'intercettazione tra due persone da cui, secondo gli inquirenti, emergerebbe che l'uomo sarebbe intervenuto con una delle ormai note «bussate» sulla sala Var per far modificare la decisione dell'assegnazione di un rigore, poi revocato, in Salernitana-Modena di serie B del 2025.🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Gervasoni, 4 ore dai pm: «In Inter-Roma solo un erroraccio del Var, escludo al 100% manomissioni dell?audio» Notizie correlate Gervasoni 4 ore dai pm: «Inter-Roma, escludo al 100% manomissioni dell?audio Var»Si è concluso dopo circa quattro ore l’interrogatorio di Andrea Gervasoni, supervisore Var autosospeso e indagato dalla Procura di Milano per... Leggi anche: L'arbitro Gervasoni per 4 ore dai pm. "Escludo al 100% una manomissione dell'audio del Var" Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Inter-Roma, saranno acquisiti i file originali. Caso Gervasoni, lite violenta con Nasca; Gervasoni, l'interrogatorio in un luogo segreto. Non si parlerà del rigore negato all'Inter con la Roma; Inchiesta arbitri, novità oggi: dall'interrogatorio di Gervasoni alla posizione dell'Inter, le ultime; Pressioni sul Var e arbitri graditi all’Inter: indagati Rocchi e Gervasoni. Gervasoni 4 ore dai pm: «Inter-Roma, escludo al 100% manomissioni dell’audio Var»Si è concluso dopo circa quattro ore l’interrogatorio di Andrea Gervasoni, supervisore Var autosospeso e indagato dalla Procura di Milano per concorso in frode ... ilmattino.it L'arbitro Gervasoni per 4 ore dai pm. Escludo al 100% una manomissione dell'audio del VarHa negato ogni addebito e sul rigore non assegnato ai nerazzurri per il fallo di Ndicka su Bisseck, il 27 aprile 2025, nega assolutamente un intervento sull'audio in sala ... msn.com Audio Inter-Roma, per #Capuano l’argomento decade Il giornalista di Panorama su X: "Bisogna evincere che il pm #Ascione non aveva riscontri differenti da questa versione". Aveva ragione il Corsera: non è tema dell'inchiesta https://www.ilnapolista.it/2026/0 - facebook.com facebook ANSA - Gervasoni esclude manomissioni audio Var Inter-Roma ma mancherebbero 50-60 secondi x.com