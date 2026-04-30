Germania | tassa sullo zucchero per finanziare la sanità pubblica

Il Ministero della Salute tedesco ha annunciato l’introduzione di una tassa sulle bevande zuccherate, che dovrebbe entrare in vigore a partire dal 2028. La misura mira a raccogliere fondi destinati al finanziamento del sistema sanitario pubblico nel paese. La proposta prevede che le aziende produttrici applicheranno un'imposta sulle bibite contenenti zuccheri aggiunti, con l’obiettivo di ridurre il consumo di bevande zuccherate tra i cittadini.

? Cosa sapere Il Ministero della Salute tedesco propone una tassa sulle bevande zuccherate dal 2028.. Il gettito di 450 milioni di euro finanzierà la prevenzione delle malattie metaboliche.. Il Ministero della Salute tedesco ha delineato una bozza per l’introduzione di una tassa sulle bevande zuccherate che potrebbe generare circa 450 milioni di euro ogni anno a partire dal 2028, mirando al finanziamento del sistema sanitario e alla prevenzione delle malattie metaboliche. La proposta, che si inserisce in un quadro di interventi volti a limitare il consumo di zuccheri aggiunti, punta con decisione verso le fasce più giovani della popolazione, ovvero bambini e adolescenti, identificati come i soggetti maggiormente vulnerabili ai rischi derivanti da regimi alimentari sbilanciati.🔗 Leggi su Ameve.eu

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