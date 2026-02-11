Questa mattina il dibattito in Consiglio regionale si è concentrato di nuovo sulle liste d’attesa in Lombardia. L’assessore Guido Bertolaso ha spiegato le prossime riforme, ma i cittadini continuano a lamentare ritardi e costi troppo alti per le cure. La questione resta aperta e nessuno sembra aver trovato ancora una soluzione definitiva.

Se n’è discusso ieri in Lombardia, durante la seduta straordinaria del Consiglio regionale dedicata al sistema sanitario. Dal 2023 al 2024 le richieste di visite ed esami sono aumentate del 10,89%, arrivando a quasi 38 milioni di prestazioni. Nel 2025 la crescita è proseguita, con un ulteriore +9,65% e oltre 41 milioni di richieste. Le prestazioni erogate sono aumentate, ma meno: circa +6,3%, pari a 2 milioni in più dal 2022 a oggi. Bertolaso ha riconosciuto il problema, indicando come obiettivo di mandato il rispetto dei tempi prescritti nelle impegnative mediche. Nel frattempo, la Regione punta su orari serali e weekend, recall per evitare appuntamenti “bucati” e sul completamento del Centro Unico di Prenotazione, che dovrebbe essere ultimato entro fine anno. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - La sanità è pubblica. L’attesa no

