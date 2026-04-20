Un senatore ha acquistato spazi pubblicitari in Queensland per criticare il governo sulla tassa del 25% sui gas esportati. La mossa mira a mettere pressione sull'esecutivo, in particolare sul ministro responsabile delle finanze, riguardo alle politiche fiscali sul settore energetico. La decisione arriva dopo che il governo ha annunciato la nuova imposta, che ha suscitato reazioni contrastanti tra le varie forze politiche e le imprese coinvolte.

David Pocock ha lanciato una sfida diretta al governo nel Queensland, acquistando spazi pubblicitari per mettere sotto pressione Chalmers riguardo alla tassazione delle esportazioni di gas. La mossa del senatore indipendente mira a ottenere una tassa del 25% sui profitti derivanti dal settore energetico attraverso una revisione del sistema PRRT, con l’obiettivo di finanziare welfare e alloggi popolari. La pressione politica si intensifica proprio mentre il governo Albanese si prepara al bilancio federale previsto per il prossimo mese. Al centro della contesa economica ci sono le agevolazioni fiscali per gli investitori immobiliari, in particolare la riduzione del 50% sulla tassa sulle plusvalenze e le regole sul negative gearing.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tassa sul gas al 25%: la sfida di Pocock per finanziare il welfare

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