Germania Merz visita il campo di addestramento di Münster

Il cancelliere tedesco ha visitato un campo di addestramento a Münster, incontrando le truppe e parlando del ruolo della Germania nella NATO e nel partenariato con gli Stati Uniti. La visita si è svolta giovedì e ha visto il politico esprimere il sostegno alle attività militari e alle alleanze internazionali. Durante l'evento, sono stati discussi temi legati alla collaborazione tra i paesi e alla presenza delle forze armate nella regione.

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha ribadito l’impegno della Germania nei confronti della NATO e del partenariato transatlantico con gli Stati Uniti durante la visita alle truppe in un’area di addestramento giovedì. Presso il campo di addestramento di Münster, Merz, vestito in uniforme militare, ha parlato con i giornalisti e ha incontrato i soldati, salendo su un carro armato insieme alle truppe. “Ciò che la Bundeswehr sta realizzando qui a Münster non è solo impressionante, ma rappresenta anche un contributo importante e indispensabile a una NATO forte e unita”, ha affermato Merz. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Germania, Merz visita il campo di addestramento di Münster Notizie correlate Viterbo, il cuore dell’addestramento elicotteri: visita della Difesa? Cosa sapere Isabella Rauti visita domani il 72° Stormo dell'Aeronautica Militare a Viterbo. Leggi anche: Il fallimento di Merz: sondaggi disastrosi e una Germania sempre più fragile Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Umiliati. Non sa di cosa parla. Merz è l'ultimo leader europeo a finire sotto il fuoco di Trump; Avanti il prossimo: nel mirino ora c’è il cancelliere Merz; Trump minaccia di ridurre la presenza di truppe Usa in Germania dopo lite con Merz sull'Iran; Merz sfida Trump, ma la Germania scricchiola. Germania, Merz tra crisi economica e Afd in crescita. Lo scontro con Trump può attendereIl cancelliere tedesco ha criticato l’operato del tycoon sulla guerra in Iran, scatenando le ire del presidente americano: Risani il suo Paese in rovina e ponga fine al conflitto in Ucraina ... quotidiano.net Germania, parla l'economista Fuest: «Si rischia un decennio perduto, come l'Italia degli anni '90. Il Pil regge solo grazie alla spesa pubblica (finanziata a debito)»Intervista all'economista tedesco che guida l'Ifo, che ogni mese dà le previsioni sulla crescita: «Il governo Merz ha usato lo stimolo all'economia per coprire buchi di bilancio. Fine del modello Germ ... corriere.it ANSA.it. . Da 15 anni consegna la posta in barca nella riserva Unesco dello Spreewald, in Germania. Il suo metodo le permette di consegnare circa 600 lettere e 80 pacchi a settimana #ANSA - facebook.com facebook "Valutiamo riduzione truppe Usa in Germania", Trump sfida Merz x.com