Viterbo il cuore dell’addestramento elicotteri | visita della Difesa

Domani a Viterbo si svolgerà una visita ufficiale presso il 72° Stormo dell'Aeronautica Militare, centro unico in Italia dedicato all’addestramento degli equipaggi di elicotteri. La struttura rappresenta un punto di riferimento per le forze armate nel settore. La visita sarà guidata da Isabella Rauti, che si concentrerà sulle attività e le competenze della base. La struttura si trova nel territorio della città e si occupa di formazione di piloti e tecnici.

? Cosa sapere Isabella Rauti visita domani il 72° Stormo dell'Aeronautica Militare a Viterbo.. Il centro è l'unica struttura italiana specializzata nell'addestramento degli equipaggi elicotteri.. Domattina la sottosegretaria di Stato alla Difesa, Isabella Rauti, si recherà presso il 72° Stormo dell’Aeronautica Militare a Viterbo per una visita istituzionale dedicata al centro d’eccellenza per l’addestramento dei piloti di elicottero. L’appuntamento con la rappresentante del Ministero della Difesa mette sotto i riflettori un reparto che non ha eguali sul territorio nazionale, essendo l’unica struttura in Italia interamente specializzata nella formazione degli equipaggi destinati agli elicotteri.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Viterbo, il cuore dell’addestramento elicotteri: visita della Difesa Notizie correlate "Visita i nostri elicotteri", l'open day presso la base elicotteri della Marina Militare MaristaeliSabato 11 aprile 2026, la Base Elicotteri della Marina Militare (Maristaeli Catania), situata nella XIII Strada della Zona Industriale, ospiterà un... Pontecagnano, gli alunni della scuola Smaldone in visita al Nucleo Elicotteri dei CarabinieriUna giornata all’insegna dell’emozione, della scoperta e della formazione quella vissuta a Pontecagnano dagli alunni delle classi quarta e quinta del... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Le macchine a spalla messaggere di pace nel cuore dell’Europa; Meeting di Primavera, al via la 32ma edizione della festa del pattinaggio al Centro Sportivo Sacro Cuore di Viterbo; La Macchina di Santa Rosa incanta Bruxelles, per la prima volta facchini in uniforme fuori dall'Italia; Viterbo, al Pilastro il meeting di Primavera di pattinaggio. Viterbo, grande successo per il concerto Cuba nel cuore del 25 aprileIl concerto Cuba nel cuore, svoltosi nel pomeriggio di venerdì 25 aprile, presso il Teatro San Leonardo a Viterbo, tenutosi a conclusione della celebrazione del 25 aprile 2026 a Viterbo, ha riscoss ... newtuscia.it Il battito di un cuore libero: Viterbo celebra il 25 Aprile tra memoria, pace e Costituzione (Foto e Video)Celebrazione, a Piazza Martiri di Ungheria, insieme a una grande folla che ha voluto omaggiare l'81° anniversario della Liberazione VITERBO – La città di V ... etrurianews.it Buona domenica a tutti dal quartiere medievale di San Pellegrino a Viterbo, il più grande d’Europa. #viaggiaconwallace #borghidaraccontare #viterbo - facebook.com facebook