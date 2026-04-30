Gentilini | La Fermana ha tutte le possibilità di giocarsi la D

La Fermana si prepara per il prossimo impegno di campionato, con una pausa fino a lunedì prossimo, quando la squadra tornerà ad allenarsi in vista della partita di andata del primo turno spareggi nazionali, in programma il 24 maggio in trasferta. Il tecnico ha dichiarato che la squadra ha tutte le possibilità di giocarsi la promozione in Serie D.

Fermana in pausa, fino a lunedì prossimo quando Fofi e compagni torneranno ad allenarsi in vista del 24 maggio, andata (in trasferta) del primo turno spareggi nazionali. Intanto questi giorni servono anche per fare il punto della situazione coma mister Augusto Gentiliani che lo ha fatto ai microfoni di Lunediretta senza neanche nascondersi troppo: "C’è grande rammarico per l’esito finale ma siamo ancora qui e abbiamo tutte le possibilità di giocarci la D che è il nostro obiettivo e quello della società, fin da inizio dell’anno. Siamo lì, con una squadra forte e importante per poterci giocare al massimo gli spareggi promozione. Va dato grande merito al ds Sergio Filipponi che ha costruito un gruppo di alto livello all’inizio e poi quotidianamente la crescita è arrivata con il lavoro sul campo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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