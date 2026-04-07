La Fermana si prepara alla fase conclusiva della stagione, con l’allenatore che conta sui rientri di Bruno e Nunzi. La squadra si avvicina a un periodo di allenamenti regolari, con l’obiettivo di migliorare la condizione e prepararsi alle prossime partite. La rosa si presenta al completo, offrendo all’allenatore diverse opzioni per affrontare il finale di campionato. La squadra si concentra sulle strategie da adottare nelle prossime gare, mentre i tifosi seguono con attenzione gli sviluppi.

Torna la settimana tipo per la Fermana in vista di un rush finale della stagione senza dubbio per cuori forti con i canarini in corsa per un doppio obiettivo molto importante. Prima di tutto la corsa al primo posto da competere ad un Montecchio lanciatissimo in vetta alla classifica. Ma la Fermana non ha alcuna intenzione di mollare la presa perché a tre giornate dalla fine, sono solo quattro i punti di differenza in classifica e può realmente accadere di tutto. A partire già dal prossimo turno con la Fermana in casa del Montefano mentre il Matelica, in corsa per la salvezza, riceve la visita del Montecchio. La squadra di Magi poi è attesa da una settimana molto complicata e intensa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fermana, Gentilini si gode i ritorni di Bruno e Nunzi

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