Un uomo di circa cinquant'anni è stato condannato a sei anni di carcere per aver stuprato la convivente mentre lei stava stirando. La donna aveva già avuto problemi con il partner, che le aveva impedito di uscire di casa o di lavorare, motivato dalla gelosia. La vicenda si è svolta in un contesto di relazioni complicate, con episodi di controllo e violenza che si sono protratti nel tempo.

Una violenza brutale di fronte al “no” di quella che era allora la sua compagna convivente in un rapporto che si stava da tempo deteriorando e che è finito proprio il giorno dello stupro. Per questo un uomo di 46 anni, di origine sudamericana, è stato condannato in appello a 6 anni e 3 mesi di carcere. I fatti risalgono a due anni fa. La vittima che all’epoca aveva 28 anni, stava stirando degli indumenti quando lui l’aveva presa e violentata facendole sbattere più volte la testa contro la testiera del letto, l’aveva picchiata e costretta a subire violenza. Glielo aveva detto senza mezzi termini quando era rientrato a casa: “Se non ne hai voglia questa volta ti violento”.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Genova, la convivente non vuole fare l'amore e lui la stupra mentre stira, cinquantenne condannato a sei anni di carcere

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