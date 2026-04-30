? Cosa sapere L'artista Melkio lancia Crackuggi-the game per contrastare lo spaccio nei vicoli di Genova.. Il videogioco punta a proteggere le botteghe del centro storico sito patrimonio Unesco.. L’artista Melkio ha lanciato Crackuggi-the game, un videogioco per smartphone che trasforma il labirinto dei vicoli di Genova in una missione per contrastare l’impatto devastante dello spaccio di crack. Il progetto nasce dalla volontà di Luca Melchionda, noto nel mondo dell’arte come Melkio, di utilizzare il linguaggio digitale per accendere i riflettori su una realtà che sta soffocando il centro storico della città. Attraverso uno schermo, il giocatore assume il ruolo di un cavaliere impegnato in una lotta contro il degrado.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Genova: il videogioco che combatte lo spaccio nei vicoli storici

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