Martedì 21 aprile alle 11:00 si terrà una conferenza stampa presso la Sala Marcello Torre nel Palazzo della Provincia di Salerno, dedicata all’introduzione di TANO, un robot dotato di intelligenza artificiale progettato per intervenire nel trattamento del cancro nei bambini. L’evento si concentra sull’applicazione di questa tecnologia in ambito sanitario pediatrico e rappresenta un passo importante nel settore della ricerca contro le malattie oncologiche infantili.

Martedì 21 aprile, alle ore 11:00, la Sala Marcello Torre all’interno del Palazzo della Provincia di Salerno ospiterà una conferenza stampa cruciale per la salute pediatrica e la sanità globale. Il Rotary Club Salerno Duomo, guidato dal presidente Gaetano Cuoco, insieme al Rotaract Club Salerno Duomo sotto la presidenza di Federica Romano, presenterà due iniziative di rilievo: la donazione di un robot intelligente per l’oncologia pediatrica locale e il sostegno alla campagna mondiale per sradicare la poliomielite. Tecnologia e psico-oncologia: il robot TANO arriva al Ruggi d’Aragona. L’innovazione tecnologica entra con forza nelle corsie dell’Azienda Ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Salerno: arriva TANO, il robot IA che combatte il cancro nei bambini

Notizie correlate

Se il futuro dell’IA è un robot che ballaAlla vigilia del Mobile World Congress Honor ha presentato i suoi nuovi (bei) prodotti portando sul palco un automa danzante e una telecamere che fa...

Cani di taglia gigante: arriva il farmaco che combatte l’invecchiamentoLa startup californiana Loyal, sotto la guida scientifica di Celine Halioua, ha sviluppato un avanzato intervento farmacologico denominato LOY-001,...

Approfondimenti e contenuti

Si parla di: Doniamo TANO & Combattiamo la Polio Donazione solidale all'Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona & Presentazione del Progetto Mondiale Rotary: End Polio Now; Doniamo TANO & Combattiamo la Polio Donazione solidale all’Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona & Presentazione del Progetto Mondiale Rotary: End Polio Now.