Lo Stockholm Water Institute ha annunciato il vincitore del Premio dell’Acqua di Stoccolma 2026. Il riconoscimento è andato a uno scienziato iraniano che si impegna nella lotta contro la crisi idrica. Lo scienziato, fuggito dall’Iran, ha contribuito alla protezione e alla gestione delle risorse idriche. La premiazione celebra il suo ruolo nel settore.

Lo Stockholm Water Institute (SIWI) ha annunciato il vincitore del Premio dell’Acqua di Stoccolma 2026, il riconoscimento destinato a chi ha contribuito significativamente alla protezione, gestione e valorizzazione delle risorse idriche. Il SIWI, l’organizzazione leader, ha nominato Kaveh Madani. Quest’ultimo, un tempo etichettato come «terrorista dell’acqua», oggi è noto per il suo contributo straordinario nell’ambito della ricerca e della protezione. Ma cos’è questo riconoscimento e Madani come ci è arrivato? Madani e il «Nobel dell’acqua», un riconoscimento più che meritato. Lo Stockholm Water Prize, definito anche «Nobel dell’acqua», è il riconoscimento internazionale più importante nel settore idrico. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Il «Nobel dell’acqua» lo vince Madani: lo scienziato fuggito dall’Iran che combatte la crisi idrica

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