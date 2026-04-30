A Borgoratti, a Genova, due uomini sono stati arrestati con l’accusa di spaccio di droga all’interno di un panificio. Durante le operazioni sono stati sequestrati più di 16 chili di hashish e quasi un chilo di cocaina. Le forze dell’ordine hanno scoperto che l’attività illegale si svolgeva nel locale, dove invece si pensava si acquistasse cibo. L’operazione ha portato all’arresto dei due soggetti coinvolti.

Due uomini sono stati arrestati per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio a Borgoratti, quartiere di Genova, dove, secondo quanto riferito dalla Polizia di Stato, sono stati sequestrati oltre 16 chili di hashish e quasi 1 chilo di cocaina. L’operazione è stata condotta dopo alcune segnalazioni dei residenti e ha portato all’arresto di un 41enne italiano e di un 38enne egiziano, entrambi coinvolti nell’attività illecita all’interno di un panificio del quartiere. Le indagini e le segnalazioni dei residenti Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’intervento è scaturito da alcune segnalazioni provenienti dagli abitanti di Borgoratti, preoccupati per un sospetto giro di spaccio che si sarebbe svolto in un panificio della zona.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Genova, il caso del panificio a Borgoratti in cui non si comprava cibo ma droga: due arresti

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