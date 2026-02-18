Ucciso nel suo panificio il caso della foto del killer in carcere finisce in Parlamento

Il Parlamento discute il caso di Gaetano Russo, il panettiere di Sarno ucciso con diversi fendenti pochi giorni fa. La foto del sospettato, rinchiuso in carcere, ha attirato l’attenzione anche sui media nazionali. La vittima gestiva da anni il suo negozio nel centro della città e stava preparando il pane quando è stato aggredito.

Al centro dell'interrogazione presentata dal deputato Bicchielli vi è la pubblicazione in rete di una fotografia che ritrae Andrea Sirica insieme al fratello Daniele Finisce in Parlamento il caso dell'omicidio di Gaetano Russo, il panettiere di Sarno ucciso con diverse coltellate una decina di giorni fa. A presentare un'interrogazione a risposta scritta al Ministro della Giustizia è stato il deputato Pino Bicchielli, di Forza Italia, che chiede chiarimenti su quanto accaduto all'interno della casa circondariale di Fuorni, dove è detenuto il presunto responsabile, Andrea Sirica. Al centro dell'interrogazione parlamentare vi è la pubblicazione in rete di una fotografia che ritrae Andrea Sirica insieme al fratello Daniele.