Genesis sbarca in Italia Ecco il lusso elettrico in versione coreana
Genesis ha annunciato il suo ingresso nel mercato italiano, portando un modello di lusso elettrico di origine coreana. La casa automobilistica punta a conquistare gli appassionati di automobili di alta gamma con un veicolo elegante e tecnologicamente avanzato. La presentazione ufficiale avverrà a breve in una nota città italiana, attirando l’attenzione degli esperti del settore e degli appassionati di auto di lusso. La novità promette di rivoluzionare il segmento premium nel nostro paese.
Il mercato automobilistico italiano si prepara ad accogliere un nuovo protagonista nel segmento premium. Genesis, marchio di alta gamma del gruppo Hyundai, ha annunciato ufficialmente il proprio debutto in Italia. Il debutto commerciale di Genesis in Italia è previsto per la primavera. Il brand cinese entra nel mercato italiano con una proposta chiara e coerente: tre modelli, tutti elettrici, sviluppati per il pubblico europeo e accomunati dall’architettura a 800 Volt, che consente ricariche ultrarapide e un’elevata efficienza. Genesis GV60 rappresenta il punto di accesso alla gamma. È un SUV compatto di segmento C, lungo poco più di 4,5 metri, caratterizzato da linee sportive e da una forte identità visiva, riconoscibile nella firma luminosa a doppia linea.🔗 Leggi su Quotidiano.net
Genesis, il marchio di lusso coreano debutta in ItaliaGenesis, il marchio di lusso coreano, ha annunciato il suo ingresso nel mercato italiano.
Leggi anche: Serie tv coreana girata in Valdorcia. Montalcino ora sbarca su NetflixVedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Genesis sbarca in Italia. Ecco il lusso elettrico in versione coreana; Dopo Geely, Jameel porta in Italia anche Zeekr; Steve Hackett a Torino nel 2026: il leggendario chitarrista dei Genesis arriva al Teatro Colosseo.
Genesis sbarca in Italia. Ecco il lusso elettrico in versione coreanaIl mercato automobilistico italiano si prepara ad accogliere un nuovo protagonista nel segmento premium. Genesis, marchio di alta gamma del gruppo Hyundai, ha annunciato ufficialmente il proprio ... msn.com
Genesis, assalto al premium. Il marchio di lusso di Hyundai sbarca in Italia: qualità, tecnologia e cura maniacale per i dettagliMILANO - In Corea si usa il termine Son-nim per indicare il corretto modo per accogliere un ospite di riguardo. Tradizione che, con i dovuti distinguo, è molto affine ... motori.ilmessaggero.it
New Genesis sbarca a Bergamo nella splendida sede di Pedrengo, la nuova frontiera della Medicina Estetica è qui! - TuttoAtalanta.com - facebook.com facebook