C ’è un’Italia che non si impone, ma si lascia scoprire. Vive nei viali alberati che conducono a facciate palladiane, nei giardini silenziosi, nelle geometrie perfette di un paesaggio costruito nei secoli. È un patrimonio diffuso, discreto, lontano dalle rotte più affollate, e proprio per questo oggi più che mai attuale. L e Ville Venete sono una trama sottile che attraversa il Nord-Est, fatta di storia e quotidianità, bellezza e lavoro. Un sistema spesso raccontato per il suo valore artistico, ma che oggi rivela anche una sorprendente forza economica e sociale, come rivela uno studio, “Ville Venete Re-Birth”, realizzato da TEHA, che per la prima volta ha effettuato una “mappatura” sociale ed economica di questo incredibile patrimonio.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Generano un giro d'affari di 630 milioni di euro. Lo chiamano il "Pil del bello"

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