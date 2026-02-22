Sanremo non solo canzonette ma un giro d' affari di 252 milioni di euro

Sanremo genera un giro d'affari di 252 milioni di euro, secondo uno studio di Ernst & Young. La somma deriva dai ricavi legati alla vendita dei biglietti, alle sponsorizzazioni e alle attività commerciali connesse alla manifestazione. La città si prepara ad accogliere migliaia di visitatori e appassionati, che aumentano l’afflusso di turisti e il consumo nei negozi e nei ristoranti locali. L’evento si conferma un motore economico importante per il territorio.

Il Festival di Sanremo è alle porte. In attesa di conoscere i brani dei cantanti in gara e le voci degli altri protagonisti che animeranno il prestigioso palcoscenico del teatro Ariston per cinque serate, Ernst & Young ha analizzato il valore economico dell'evento musicale più atteso dell'anno. "La nostra analisi mostra come il Festival si confermi un importante attore della crescita economica regionale con interessanti ricadute per il Paese, anche in termini di immagine", spiega Mario Rocco, Valuation, Modelling and Economics Leader, di EY Italia. L'analisi Secondo l'analisi di EY Italia, la 76esima edizione della Canzone italiana ha generato un giro d'affari complessivo pari a 252,1 milioni di euro, circa 7 milioni in più rispetto all'edizione del 2025, con una ricaduta in termini di valore aggiunto assimilabile al Pil di 95,9 milioni euro e l'attivazione di 1.

