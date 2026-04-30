Genazzani Università di Torino | Farmaci la sfida è usarli meglio | così cambia la medicina moderna

Un esperto dell’Università di Torino ha sottolineato come sia fondamentale migliorare l’uso dei farmaci, riducendo le prescrizioni non appropriate e puntando a una medicina più personalizzata. L’obiettivo è ottimizzare le terapie, evitando sprechi e rischi inutili, con un approccio più consapevole da parte dei medici e dei pazienti. Nessun dettaglio sulle strategie specifiche o sui soggetti coinvolti è stato fornito in questa dichiarazione.

Un uso più consapevole dei farmaci, meno prescrizioni inappropriate e una medicina sempre più personalizzata. Sono questi i punti centrali dell’intervento del professor Armando Genazzani, docente dell’ Università degli Studi di Torino, intervenuto nel corso di una diretta dedicata al futuro della farmacologia, in onda su Fast News Platform. Il quadro delineato dal farmacologo è chiaro: in Italia si fa un uso molto elevato di farmaci, spesso giustificato, ma in una quota significativa dei casi evitabile. “In media – ha spiegato Genazzani – ogni cittadino assume circa 1.100 tra compresse, gocce o altre forme farmaceutiche all’anno. Questo significa oltre tre dosi al giorno, con una parte della popolazione, soprattutto anziana, che arriva anche a sette o otto”.🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Genazzani (Università di Torino): “Farmaci, la sfida è usarli meglio: così cambia la medicina moderna” Notizie correlate Troppi farmaci per gli anziani: la medicina di precisione sfida la politerapiaRinunciare a un approccio standardizzato per virare verso un modello centrato sulla persona, che adatta diagnosi e terapie alle caratteristiche... Il bisonte europeo è tornato: così cambia (in meglio) la natura in EuropaDopo aver sfiorato l’estinzione nel secolo scorso, il bisonte europeo sta tornando a popolare l’Europa, con effetti positivi a cascata per ecosistemi...