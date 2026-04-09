Il bisonte europeo è tornato | così cambia in meglio la natura in Europa

Il bisonte europeo, animale che nel secolo scorso aveva rischiato di scomparire, sta ripopolando diverse aree del continente. La sua presenza contribuisce alla crescita della biodiversità e alla rigenerazione dei boschi, migliorando gli ambienti naturali. Questa riscoperta si accompagna a benefici per il clima e gli ecosistemi, grazie al ruolo che l’animale svolge nel mantenimento di ambienti più resilienti e equilibrati.