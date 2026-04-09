Il bisonte europeo è tornato | così cambia in meglio la natura in Europa
Il bisonte europeo, animale che nel secolo scorso aveva rischiato di scomparire, sta ripopolando diverse aree del continente. La sua presenza contribuisce alla crescita della biodiversità e alla rigenerazione dei boschi, migliorando gli ambienti naturali. Questa riscoperta si accompagna a benefici per il clima e gli ecosistemi, grazie al ruolo che l’animale svolge nel mantenimento di ambienti più resilienti e equilibrati.
Dopo aver sfiorato l’estinzione nel secolo scorso, il bisonte europeo sta tornando a popolare l’Europa, con effetti positivi a cascata per ecosistemi e clima: aumenta la biodiversità, rigenera i boschi e favorisce ambienti più resilienti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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IL BISONTE EUROPEO Il gigante della foresta
Si parla di: Polonia, Bielorussia e Germania traggono benefici dai bisonti.
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