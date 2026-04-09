Il bisonte europeo è tornato | così cambia in meglio la natura in Europa

Da fanpage.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il bisonte europeo, animale che nel secolo scorso aveva rischiato di scomparire, sta ripopolando diverse aree del continente. La sua presenza contribuisce alla crescita della biodiversità e alla rigenerazione dei boschi, migliorando gli ambienti naturali. Questa riscoperta si accompagna a benefici per il clima e gli ecosistemi, grazie al ruolo che l’animale svolge nel mantenimento di ambienti più resilienti e equilibrati.

Dopo aver sfiorato l’estinzione nel secolo scorso, il bisonte europeo sta tornando a popolare l’Europa, con effetti positivi a cascata per ecosistemi e clima: aumenta la biodiversità, rigenera i boschi e favorisce ambienti più resilienti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

"Sono sparito per un mese". Ora non c'è di meglio nel suo ruolo: così Dimarco è tornato devastanteInter-Pisa, corre il minuto numero 34 e si alza la lavagna luminosa a bordocampo.

Chevron entra dove esce Lukoil: Iraq, il petrolio cambia bandiera ma non cambia natura strategicaL’accordo preliminare tra Iraq e Chevron per lo sviluppo di alcuni dei più importanti giacimenti del Paese, a cominciare dal gigantesco West Qurna 2,...

IL BISONTE EUROPEO Il gigante della foresta

Video IL BISONTE EUROPEO ? Il gigante della foresta

Si parla di: Polonia, Bielorussia e Germania traggono benefici dai bisonti.

europa il bisonte europeo èIl bisonte europeo è tornato: così cambia (in meglio) la natura in EuropaDopo aver sfiorato l’estinzione nel secolo scorso, il bisonte europeo sta tornando a popolare l’Europa, con effetti positivi a cascata per ecosistemi ... fanpage.it

europa il bisonte europeo èDalla biodiversità alla cattura del carbonio: la salvezza dei bisonti porta benefici all’EuropaIl più grande mammifero terrestre selvatico d'Europa è stato salvato dall'orlo dell'estinzione ed è tornato a ripopolare il suo habitat naturale. View on euronews ... msn.com

Esplora notizie e video correlati all’argomento.