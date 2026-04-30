"Ti faccio fare la fine di Giulia Cecchettin". Tra le svariate minacce, pure con queste parole aveva terrorizzato la giovanissima (era ancora minorenne nella primavera del 2022, quando prese avvio la loro relazione) il 23enne della Bassa Valle accusato di atti persecutori che ha patteggiato davanti al giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Sondrio, Fabio Giorgi, una condanna a un anno di reclusione. Sconterà la pena svolgendo lavori di pubblica utilità, per un totale di 730 ore, nel proprio Comune di residenza. All’origine dei numerosi episodi violenti che avevano letteralmente reso la vita impossibile alla fidanzatina (ma anche ai suoi familiari, a propria volta minacciati di morte dal giovane), la gelosia incontrollabile del ragazzo.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Geloso, tentò di strangolare la fidanzata. Patteggia

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