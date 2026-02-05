Accoltellò e tentò di strangolare la ex in auto | confermata con una limatura la condanna a Said Cherrah

Giussano, 5 febbraio 2026 – La Corte di Appello di Milano ha confermato la condanna per tentato omicidio, limandola di 8 mesi (da 10 anni si passa a 9 anni e 4 mes i), per Said Cherrah, 27enne di origini marocchine residente a Broni nel Pavese che nel dicembre 2024 ha costretto la ex, una 24enne di Erba, anche lei di origine marocchina, a salire sulla sua auto nel parcheggio del centro commerciale in via Prealpi a Giussano, l'ha colpita ripetutamente al volto, ha tentato di strangolarla con un cavo usb e poi l'ha colpita con una coltellata alla schiena, tra la gente indifferente alle sue urla.

