Gelato da Maestri l' evento di Confartigianato torna dall' 8 al 10 maggio

Dal 8 al 10 maggio si terrà l’evento “Gelato da Maestri”, promosso da Confartigianato Imprese Ancona – Pesaro e Urbino. Durante questa manifestazione, le gelaterie partecipanti si trasformeranno in laboratori del gusto, offrendo ai visitatori assaggi e dimostrazioni delle tecniche di produzione del gelato artigianale. L’iniziativa mira a mettere in risalto la creatività e la passione degli artigiani del settore.

Dall’ 8 al 10 maggio torna “Gelato da Maestri”, l’evento organizzato da Confartigianato Imprese Ancona – Pesaro e Urbino che trasforma le gelaterie aderenti in veri e propri laboratori del gusto celebrando creatività, passione ed eccellenza del gelato artigianale che si caratterizza per la.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Torta di ceci, torna il 5e5 Day alla Terrazza Mascagni: appuntamento dall'8 al 10 maggioAlla Terrazza Mascagni dall'8 al 10 maggio torna l'appuntamento con il 5e5 Day, la kermesse che esalta lo street food per eccellenza della città. Dall'8 al 10 maggio torna la Piave Marathon, una maratone fluviale attraverso dieci comuniDa San Biagio di Callalta a Cavallino e Jesolo, la seconda edizione presentata dall'assessore al turismo Pavanetto: «Può diventare una 'classica',... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: ‘Gelato da Maestri’ torna dall’ 8 al 10 maggio - Confartigianato Ancona; Sherbeth 2026: annunciatala rosa dei maestri gelatieri; Sherbeth 2026: i 59 gelatieri selezionati dall’Italia e dal mondo; MIG EXPERIENCE di Longarone: le eccellenze agroalimentari del territorio veneto valorizzate nel gelato artigianale. Gelato da Maestri, tutti alla scoperta di abbinamenti ineditiDue giorni per gustare un ‘Gelato da Maestri’. Sabato e domenica la Confartigianato propone un evento che trasforma le gelaterie aderenti in veri e propri laboratori del gusto e invita ad andare alla ... ilrestodelcarlino.it Gelato artigianale italiano verso l’UNESCO: presentata la candidatura dei Maestri del settoreLECCE - A pochi mesi dall’inserimento della cucina italiana, che comprende anche il gelato, nella lista UNESCO del Patrimonio Immateriale dell’Umanità, il 12 marzo è stata presentata la candidatura de ... giornaledipuglia.com Gelato da Maestri torna dall'8 al 10 maggio! Tre giorni per assaporare gusti originali, abbinamenti sorprendenti e tutta la qualità del vero #gelato artigianale. Vuoi conoscere le gelaterie aderenti e trovare quella più vicina a te Scoprile tutte -> bit.ly/4daHQY7 I - facebook.com facebook