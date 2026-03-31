Dall' 8 al 10 maggio torna la Piave Marathon una maratone fluviale attraverso dieci comuni

Dal 8 al 10 maggio si svolgerà la seconda edizione della Piave Marathon, una gara che si svolge lungo il corso del fiume Piave tra le province di Treviso e Venezia. La presentazione dell’evento si è tenuta questa mattina a Palazzo Balbi, con la partecipazione dell’assessore regionale al turismo. La maratona attraversa dieci comuni della zona e si svolge nel periodo primaverile.

Da San Biagio di Callalta a Cavallino e Jesolo, la seconda edizione presentata dall'assessore al turismo Pavanetto: «Può diventare una 'classica', sarà vetrina per il territorio». Da quest'anno anche itinerari ciclabili L’iniziativa, realizzata con il patrocinio della regione del Veneto, parte dall'idea di una ‘maratona fluviale’, ma quest'anno allarga la partecipazione anche con percorsi ciclabili. La Piave Marathon si svolgerà nell’arco di tre giornate, con cerimonia inaugurale l’8 maggio e due giornate di attività il 9 e 10 maggio, articolate tra percorsi fluviali e tracciati ciclabili che seguiranno il corso del fiume fino alla sua foce. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it Articoli correlati Torna la Sardinia Cup: dieci team al via il 31 maggio per 5 giorni di regateUn programma di assoluto spessore quello dello Yacht Club Costa Smeralda per il 2026, nel quale spiccano senza ombra di dubbio due iniziative: il... Una medaglietta della Madonna torna a casa dalle rive del Piave dopo oltre un secoloFRANCAVILLA FONTANA - Un percorso di quasi mille chilometri, dal Piave alla Puglia.