Gazzetta dello Sport | C’è Anguissa al centro del Napoli

Anguissa è al centro dell'attenzione del Napoli, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport. Il giocatore è stato coinvolto in discussioni legate alla squadra e alle sue recenti prestazioni. La sua presenza sul campo e il ruolo che ricopre sono stati al centro delle conversazioni tra tifosi e analisti. La situazione è stata aggiornata dopo alcuni mesi di partite e allenamenti.

"> Quattro mesi possono cambiare una stagione. E per il Napoli l’assenza di Frank Anguissa è stata una delle chiavi di lettura del campionato. Come racconta Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, il centrocampista camerunense è rimasto fuori a lungo e la sua mancanza ha costretto Conte a ripensare assetti e strategie della squadra. Secondo Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, l’assenza di Anguissa ha inciso profondamente sugli equilibri del Napoli. In quei mesi gli azzurri hanno comunque ottenuto risultati importanti, come la vittoria della Supercoppa, ma hanno dovuto modificare il proprio sistema di gioco tornando alla difesa a tre e a una mediana diversa per sopperire alla mancanza di un giocatore unico per caratteristiche. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Gazzetta dello Sport: “C’è Anguissa al centro del Napoli” Articoli correlati Leggi anche: Gazzetta dello Sport: “Napoli, Lukaku e Anguissa sono i rinforzi per Conte” Gazzetta dello Sport: “Nasce il Napoli del futuro”Gazzetta dello Sport: “Nasce il Napoli del futuro”"> Il Napoli guarda avanti senza rinnegare la propria identità. Una raccolta di contenuti su Gazzetta dello Sport C'è Anguissa al... Temi più discussi: Juve, per la fascia c'è l'ex Genoa Spence: il piano di Ottolini per prenderlo dal Tottenham; Inter, le ultime verso il Milan: c'è Mkhitaryan, dubbio Thuram. Lautaro in panchina a tifare; Spalletti, in arrivo la firma: ecco le due proposte per il rinnovo con la Juve; La Juve anticipa l'asta per Senesi: c'è l'offerta per il difensore in scadenza con il Bournemouth. I probabili convocati dell'Italia per i Playoff Mondiali: da Pisilli e Palestra a Verratti ko, le scelte di GattusoAnticipati i nomi degli azzurri chiamati a sferrare l'assalto ai Mondiali contro Irlanda del Nord e - si spera - Galles o Bosnia: i probabili convocati di Gattuso. Verratti costretto al forfait. msn.com Gazzetta dello Sport lancia la piattaforma di videoallenamenti Easypersonaltrainer.itLa Gazzetta dello Sport lancia Easypersonaltrainer.it, piattaforma di videoallenamenti online pensata per offrire programmi professionali accessibili ovunque e in qualsiasi momento. Il progetto nasce ... msn.com La #primapagina della Gazzetta di oggi L'INTER VOTA CHIVU x.com La Gazzetta dello Sport - facebook.com facebook