Gaza resta sotto assedio e il numero delle vittime continua a crescere | presidio in Piazza del Popolo
Oggi alle 18 si è tenuto un presidio in Piazza del Popolo a Cesena organizzato dal Comitato Cesenate per la Palestina. L’evento ha visto la partecipazione di cittadini che si sono riuniti per esprimere solidarietà alle popolazioni palestinese e libanese e per denunciare le azioni ritenute violazioni del diritto internazionale da parte di Israele. La manifestazione si è svolta in un momento in cui la situazione a Gaza rimane critica e il numero delle vittime continua a salire.
Iniziativa del Comitato Cesenate per la Palestina che scende in piazza oggi alle ore 18 in Piazza del Popolo a Cesena con una manifestazione di sostegno alle popolazioni palestinese e libanese e “per denunciare l’ennesima gravissima violazione del diritto internazionale compiuta da Israele”.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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