Gaza resta sotto assedio e il numero delle vittime continua a crescere | presidio in Piazza del Popolo

Oggi alle 18 si è tenuto un presidio in Piazza del Popolo a Cesena organizzato dal Comitato Cesenate per la Palestina. L’evento ha visto la partecipazione di cittadini che si sono riuniti per esprimere solidarietà alle popolazioni palestinese e libanese e per denunciare le azioni ritenute violazioni del diritto internazionale da parte di Israele. La manifestazione si è svolta in un momento in cui la situazione a Gaza rimane critica e il numero delle vittime continua a salire.