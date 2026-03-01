Iran sotto assedio dopo l' attacco alla scuola femminile a Minab sale a 148 il numero delle vittime

In Iran, il bilancio delle vittime dell’attacco contro una scuola femminile a Minab è salito a 148. L’attacco è avvenuto nella città iraniana, coinvolgendo una scuola primaria femminile. Al momento non ci sono dettagli su eventuali responsabilità o conseguenze immediate. La notizia è stata confermata dalle autorità locali, che stanno gestendo l’emergenza.

È salito a 148 il bilancio dei morti nell'attacco israeliano contro una scuola primaria femminile nella città iraniana di Minab. Lo ha riferito il governatore della città, Mohammad Radmehr, secondo quanto riportato dall'agenzia ufficiale iraniana Irna. Le vittime sarebbero in gran parte ragazze. L'episodio si inserisce nel quadro dell'escalation militare in corso tra Israele e Iran, che nelle ultime ore ha provocato un drammatico aumento delle tensioni nella regione.