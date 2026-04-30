Gaza la guerra invisibile | tra carestia e mancanza di farmaci salvavita

A Deir el-Balah, nella Striscia di Gaza, le cliniche di Emergency sono state costrette a interrompere le attività a causa della carenza di insulina e antibiotici. La mancanza di farmaci essenziali e di infrastrutture igieniche adeguate sta contribuendo all’aumento di malattie e malnutrizione tra la popolazione locale. La situazione evidenzia le difficoltà di accesso alle cure mediche in un’area già segnata dal conflitto.

? Cosa sapere A Deir el-Balah la carenza di insulina e antibiotici blocca le cliniche di Emergency.. La mancanza di farmaci e infrastrutture igieniche alimenta malattie e malnutrizione a Gaza.. A Deir el-Balah, nel cuore della Striscia di Gaza, il medico di emergenza Memaj descrive una realtà dove la tregua non ha portato sollievo, ma solo un timido e insufficiente spostamento verso un livello di sofferenza leggermente meno estremo. Nonostante il cessate il fuoco, la popolazione locale continua a combattere una guerra invisibile contro la carestia e le patologie emergenti. Il quadro clinico che emerge dalle zone colpite è di una stasi tragica, dove i bisogni sanitari sembrano moltiplicarsi senza sosta.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Gaza, la guerra invisibile: tra carestia e mancanza di farmaci salvavita Notizie correlate Smantellata banda dei maxi furti di farmaci oncologici: “Centinaia di persone rimaste senza farmaci salvavita”Le indagini della Procura di Reggio Calabria hanno scoperto una vera e propria rete criminale specializzata in questo tipo di furti, con base... Gaza, l’appello per fermare la carestia: pressione su Meloni e UEL’associazione L’Isola che non c’è ha lanciato un appello urgente rivolto al presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, alla premier Giorgia... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Trame di guerra: il filo invisibile che lega le guerre contemporanee; Il messaggio di Barnea a Roma: il Lago Maggiore come teatro di una guerra invisibile; Colombia. Strage sulla Panamericana, la guerra invisibile che continua a colpire lo Stato; Sigonella–Giordania: il corridoio invisibile dell’ISR USA nel conflitto con l’Iran. MEDIO ORIENTE | La Global Sumud Flotilla, diretta a Gaza per portare aiuti umanitari, è stata intercettata nella notte dalle motovedette israeliane a ovest di Creta in acque internazionali. Secondo quanto reso noto dagli attivisti, si sono perse le comunicazioni - facebook.com facebook Nella tarda serata di mercoledì 29 aprile, funzionari della difesa israeliana hanno confermato il sequestro di alcune imbarcazioni della Global Flotilla diretta a Gaza. In un post su X delle ore 22.00 l’account X della Global Sumud Flotilla scriveva: “Le nostre imb x.com