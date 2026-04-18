Un’associazione ha lanciato un appello rivolto a figure politiche italiane ed europee, chiedendo di intervenire per fermare la crisi alimentare a Gaza. L’obiettivo è sensibilizzare sull’emergenza che interessa la Striscia, coinvolgendo il presidente della Regione Puglia, la premier e la presidente della Commissione europea. L’appello si concentra sulla necessità di agire per evitare che la carestia si aggravi ulteriormente.

L’associazione L’Isola che non c’è ha lanciato un appello urgente rivolto al presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, alla premier Giorgia Meloni e alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen per arrestare la carestia che sta colpendo la Striscia di Gaza. La crisi umanitaria mette a rischio la sopravvivenza di oltre due milioni di persone, tra cui migliaia di minori, in un territorio dove scarseggiano acqua potabile, medicinali, farina e altri beni fondamentali. L’organizzazione, che ha recentemente sostenuto la candidatura dei bambini palestinesi al Premio Nobel per la Pace, punta ora su decisioni politiche concrete per evitare che il ritardo nelle risposte aggravi ulteriormente la tragedia dei più vulnerabili.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gaza, l’appello per fermare la carestia: pressione su Meloni e UE

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