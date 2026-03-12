Smantellata banda dei maxi furti di farmaci oncologici | Centinaia di persone rimaste senza farmaci salvavita

La Procura di Reggio Calabria ha smantellato una banda responsabile di maxi furti di farmaci oncologici. Le indagini hanno rivelato una rete criminale con base logistica a Napoli, che ha effettuato colpi in diverse regioni italiane. Centinaia di persone sono rimaste senza farmaci salvavita a causa delle azioni di questa organizzazione. La polizia ha eseguito numerose perquisizioni e arresti.

Le indagini della Procura di Reggio Calabria hanno scoperto una vera e propria rete criminale specializzata in questo tipo di furti, con base logistica a Napoli ma con colpi portati a segno in tutta Italia.