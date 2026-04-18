Torino granata allo Zini senza tifosi | contro la Cremonese occasione d’oro per la salvezza

Domenica a mezzogiorno, il Torino affronta la Cremonese allo stadio Giovanni Zini di Cremona senza la presenza dei tifosi ospiti. La partita, valida per la 33ª giornata di Serie A 202526, assume un peso particolare per i granata, che cercano di mantenere saldo il cammino verso la salvezza. La trasferta rappresenta un momento importante per il nuovo allenatore, Roberto D’Aversa, e la sua squadra.

Domenica a ora di pranzo, il Torino si gioca molto più di tre punti. La trasferta allo stadio Giovanni Zini di Cremona, valida per la 33ª giornata di Serie A 202526, rappresenta un passaggio cruciale per dare continuità al nuovo corso granata targato Roberto D’Aversa.Calcio d’inizio fissato alle.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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